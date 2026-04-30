Посольство России добилось разрешения посетить задержанную во Франции россиянку

Посольство России во Франции получило разрешение на повторное посещение в тюрьме задержанной россиянки Анны Новиковой. Об этом сообщил посол России в Париже Алексей Мешков. По его словам, российские дипломаты настаивают на пересмотре условий ее заключения.

Как уточнил господин Мешков, прямых жалоб на условия содержания от Анны Новиковой не поступало. «Как бы ни говорили, что не жалуются, что условия содержания нормальные, но в тюрьме не могут быть нормальные условия. Тюрьма есть тюрьма»,— сказал посол «РИА Новости».

Участница ассоциации SOS Donbass Анна Новикова была задержана в ноябре 2025 года по обвинению в сговоре с иностранным государством и сборе информации. Ее адвокат подал ходатайство об освобождении под судебный надзор, которое суд должен рассмотреть 4 мая.

SOS Donbass занимается сбором и отправкой гумпомощи жителям ДНР и ЛНР. Анна Новикова основала неправительственную организацию в сентябре 2022 года.