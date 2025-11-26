Во Франции задержали сотрудников НКО по делу о шпионаже в пользу России

Спецслужба Франции задержала трех членов гуманитарной ассоциации SOS Donbass, в том числе россиянку по имени Анна. Их подозревают в шпионаже в пользу России, сообщает Le Parisien.

40-летняя Анна Н. и 50-летний француз Венсан П. были задержаны 17 ноября сотрудниками Главного управления внутренней безопасности (DGSI) Франции. Им предъявлены обвинения в сговоре с иностранным государством, осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства, и заговоре с целью совершения преступления. Оба отправлены под арест. Третий участник преступной группы — гражданин Украины Вячеслав П., он тоже арестован.

SOS Donbass занимается сбором и отправкой гумпомощи жителям Донецкой и Луганской областей. Россиянка основала эту неправительственную организацию в сентябре 2022 года. Анна занимает пост вице-президента НКО, а Венсан — президента. Газета пишет, что он — француз корсиканского происхождения, «известный своей пророссийской активностью и националистическими взглядами».

По версии DGSI, упомянутая НКО «фактически является инструментом влияния, обслуживающим интересы России во Франции». Следственные органы считают, что кампании по сбору средств, организованные SOS Donbass, могли служить прикрытием для «шпионской деятельности в пользу Москвы» и для «сверхсекретных встреч» с руководством российской администрации. Россиянку и француза подозревают в «агитации в пользу путинского режима» и сборе конфиденциальных данных. Они вину отрицают.