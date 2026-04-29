Трамп встретился с астронавтами миссии Artemis II

Президент США Дональд Трамп встретил в Овальном кабинете Белого дома астронавтов миссии Artemis II («Артемида-2»), которые облетели Луну. Господин Трамп высказал мнение, что у NASA есть «хорошие шансы» вернуть космонавтов на поверхность Луны до того, как он покинет свой пост в начале 2029 года, передает AFP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Я имею в виду, мы не любим говорить "определенно", потому что тогда вы скажете: "О, мы потерпели неудачу"», — сказал Дональд Трамп, отвечая на вопрос, считает ли он, что NASA достигнет высадки человека на Луну во время его текущего президентского срока.

Запуск космического корабля «Орион» с экипажем Artemis II состоялся 1 апреля. Космонавты приводнились в Тихом океане вблизи побережья Калифорнии 11 апреля. В состав экипажа вошли четверо человек — американцы Рид Уайсмен, Виктор Гловер, Кристина Кук и канадец Джереми Хансен. Во время выполнения миссии они установили новый рекорд дальности полета человека в космосе, удалившись от Земли примерно на 406,7 тыс. км.

Выполнение миссии Artemis III, во время которой астронавты отработают маневры в околоземном пространстве, запланировано на 2027 год. Миссия Artemis IV, которая должна пройти в 2028 году, предполагает первую с 1972 года высадку человека на Луну.