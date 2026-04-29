Двое россиян вошли в число претендентов на приз лучшему вратарю НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовала список кандидатов на Vezina Trophy — приз, вручаемый лучшему вратарю регулярного чемпионата. В их число вошли два российских голкипера — Андрей Василевский из «Тампа-Бей Лайтнинг» и Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс».

Также на награду претендует американец Джереми Свэймен, представляющий «Бостон Брюинс». Победителя определят генеральные менеджеры клубов НХЛ, его имя станет известно позднее.

В завершившемся регулярном чемпионате 31-летний Андрей Василевский провел 58 матчей, одержав 39 побед. В шестой раз в карьере он завершил сезон с наибольшим среди всех вратарей лиги количеством побед за гладкое первенство. В среднем голкипер «Лайтнинг» пропускал по 2,12 шайбы за игру и отражал 91,2% бросков. По версии сайта НХЛ, Василевский является фаворитом на награду (его поддержали 14 из 16 опрошенных журналистов).

Илья Сорокин одержал 29 побед в 55 играх при 2,68 пропущенного гола в среднем за матч и 90,6% отраженных бросков. На счету 30-летнего россиянина семь сухих матчей — больше всех в завершившемся регулярном чемпионате.

На счету Джереми Свэймена 31 победа в 54 встречах при 2,71 пропущенного гола в среднем за матч. 27-летний американец отразил 90,8% бросков по своим воротам.

Vezina Trophy вручается с 1927 года. Из российских вратарей обладателями становились Сергей Бобровский (2013, 2017), Андрей Василевский (2019) и Игорь Шестеркин (2022). В прошлом году приз получил американец Коннор Хеллибайк из «Виннипег Джетс».

Таисия Орлова