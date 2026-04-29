США выделят до $100 млн на ремонт саркофага Чернобыльской АЭС

Государственный департамент США объявил о намерении выделить до $100 млн на восстановление систем обеспечения безопасности на украинской Чернобыльской АЭС, которое инициировали страны G7. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Новый безопасный конфайнмент (НБК, изоляционное арочное сооружение над разрушенным энергоблоком ЧАЭС) был поврежден в результате удара БПЛА в прошлом году, указали в Госдепартаменте. Первоначально он был рассчитан на 100-летний срок службы. «Без ремонта НБК больше не может обеспечить надлежащую защиту, что создает угрозу опасной утечки высокорадиоактивных материалов в Европе»,— сообщила пресс-служба.

Всего на ремонт саркофага странам G7 необходимо выделить $500 млн, отметили в органе. США призвали партнеров по группе разделить финансирование восстановления НБК.

Об ударе беспилотника по ЧАЭС Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило 14 февраля 2025 года. Власти Украины заявили, что БПЛА был российским. Власти России отвергали обвинения. В декабре МАГАТЭ заявило, что НБК утратил свои основные функции безопасности, включая локализацию. Глава агентства Рафаэль Гросси также говорил, что ситуация может ухудшиться, при этом любые работы на Чернобыльской АЭС могут моментально вызвать рост радиации.

Взрыв атомного реактора на Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года. Авария случилась во время испытаний перед предстоящим плановым ремонтом. По Международной шкале ядерных событий ей был присвоен максимальный седьмой уровень. Радиоактивному загрязнению было подвержено более 200 тыс. кв. м.— сильнее всего пострадали прилегающие к Чернобылю области Украинской ССР, Белорусской ССР и РСФСР.

Фотогалерея

Техника ликвидаторов аварии

Предыдущая фотография
Взрыв на 4-м энергоблоке прозвучал в ночь на 26 апреля 1986 года в 01:23. Уже в 01:28 первыми к месту аварии прибыли пожарные машины ВПЧ-2 — Военизированной пожарной части по охране АЭС. Это были автоцистерна АЦ-30 и автонасос АНР-40 — обе машины на базе ЗИЛ-130, а также автоцистерна АЦ40 на шасси ЗИЛ-133Г, заправленная пенообразователем

Фото: Wikipedia

В 01:35 прибыли машины СВПЧ-6 — самостоятельной военизированной пожарной части № 6 в составе автоцистерны АЦ-30, лестницы АЛ-30 на базе ЗИЛ-131 и цистерны АЦ-40 на шасси «Урал-375». Из средств защиты у пожарных оказались только брезентовая экипировка, рукавицы и каска. К шести часам утра пожар был потушен. Автоцистерна АЦ-40 уцелела — потом ее даже пытались отмыть, чтобы сохранить как памятник, но потом все же захоронили в могильнике

Фото: Wikipedia

После аварии на ЧАЭС жители городов Припять и Чернобыль, а также и все населенные пункты в зоне заражения — это около 115 тысяч человек — были эвакуированы. На снимке — колонна автобусов ЛАЗ-695 в сопровождении милицейской «Волги» ГАЗ-24

Фото: PastVu

После аварии начались работы по очистке территории в районе 4-го энергоблока. Вывоз зараженного грунта производился в том числе и в железных ящиках, которые грузили в кузова полуприцепов, чтобы отвезти к месту захоронения

Фото: РГАКФФД

С мая по ноябрь 1986 года шло строительство укрытия, прозванного саркофагом, над разрушенным реакторным залом. На переднем плане виден бульдозер Т-130 РХБЗ, специально созданный в 1986 году на Челябинском тракторном заводе для работ в зонах химико-биологического заражения. Кабина получила 15-мм броневые листы и систему фильтрации воздуха, что позволило немного защитить оператора и оборудование от радиационного облучения

Фото: PastVu

Перевозившие радиоактивный грунт самосвалы КрАЗ-256Б1-030 были специально оборудованы одноместными «свинцовыми» кабинами для защиты водителей от радиации. Размер «лобового стекла» примерно как два листа А4

Фото: PastVu

Два «свинцовых» КрАЗа около саркофага. Эти самосвалы стали своеобразным автомобильным символом последствий ликвидации аварии на ЧАЭС

Фото: PastVu

Фотография на память на фоне почти достроенного саркофага. На бампере КрАЗа многозначительная надпись Fаntom, а сам ликвидатор снимается уже безо всякой защиты

Фото: PastVu

При возведении саркофага использовалось много иностранной техники, например, бетононасос немецкой фирмы Putzmeister на шасси грузовика MАN, предназначенный для подачи свежеприготовленной бетонной смеси к месту строительства

Фото: PastVu

Трактор с обшитой свинцовым листом кабиной по прозвищу «Федя» использовался для расчистки крыши машинного зала 4-го блока

Фото: Wikipedia

На работах по расчистке территории от радиоактивного грунта активно использовалась радиоуправляемая техника, например, японский бульдозер Komatsu D-355W

Фото: Wikipedia

Авторазливочная станция АРС-15 на шасси автомобиля повышенной проходимости «Урал-375» — такие станции находились на вооружении радиационных, химических и биологических войск. Пригодились и в Чернобыле для отмывки от радиации улиц и домов. Лето тогда выдалось сухим, было много пыли

Фото: PastVu

Струя из брандспойта АРС-15 была настолько мощной, что позволяла отмывать девятиэтажки без помощи лестниц

Фото: PastVu

АРС-15 использовались и для «промыва» лесных массивов, чтобы смыть радиоактивную пыль с листвы и веток

Фото: PastVu

УМП-1 — установка местного проветривания, созданная на базе карьерного самосвала БелАЗ. Перед капотом устанавливался пропеллер большого диаметра, создававший горизонтальную струю воздуха, в которую впрыскивалась вода из цистерны — изначально установка предназначалась для искусственного проветривания карьеров, но пригодилась и в Чернобыле. Только пропеллер пришлось снять — струя воздуха выбивала стекла в домах, поэтому с помощью УМП-1 только проливали улицы и строения

Фото: PastVu

Установки УМП-1 работали в Чернобыле с 1986 года и до «нулевых» — больше, чем любая другая техника. На снимке УМП-1 на Юго-Западном КПП города Припять

Фото: БДАКФФД

Дезактивация самосвала МАЗ-503. Номера серии ГСМ принадлежат Гомельской области

Фото: БДАКФФД

«Отмывка» от радиации армейского внедорожника УАЗ-469. О принадлежности к Советской армии говорит светомаскировка на фарах, совершенно бесполезная в чернобыльской зоне. Очевидно, забыли снять

Фото: ТАСС

«Чайка» ГАЗ-14 с «чернобыльскими» номерами. Очевидно, это был самый престижный автомобиль, принимавший участие в ликвидации последствий аварии

Фото: Pinterest

Еще один кадр с чернобыльской ГАЗ-14. Что стало потом с этой «Чайкой», неизвестно

Фото: Pinterest

Монтаж защитной «пионерной» стены перед АБК-1 — административно-бытовым корпус №1, который был центром управления станции. Здесь располагались дирекция АЭС и основной административный персонал, а после в подвальном помещении корпуса началась работа комиссии по расследованию причин аварии и разработке мероприятий для обеспечения безопасности энергоблоков станции. Слева в кадре — аэродромные пылесосы на базе КрАЗов, также мобилизованные на борьбу с радиацией

Фото: PastVu

Вокруг станции была образована 30-километровая зона отчуждения. На снимке — проверка уровня радиации под колесными арками автобуса ЛАЗ на выезде из зоны

Фото: ТАСС

Начальник военной автодорожной инспекции сектора № 2 майор А. Решетняк обеспечивает безопасность движения автотранспорта на дороге к Чернобыльской АЭС. В кадре — поливомоечные машины на шасси ЗИЛ-130 и внедорожник УАЗ-469 с армейскими номерами

Фото: ТАСС

В Чернобыле можно было встретить самую разную технику — как советскую, так из социалистических и капиталистических стран. На снимке — польский микроавтобус «Ныса» с киевскими номерами на выезде из зоны отчуждения, где с него смывают радиоактивную грязь с кузова

Фото: ТАСС

Отмывка тягача КАМАЗ с цистерной-полуприцепом. Номерные знаки Гомельской области

Фото: БДАКФФД

Дорожный автогрейдер ДЗ-99 снимает верхний слой зараженной почвы в Припяти. В дальнейшем эта почва будет утилизирована путем захоронения на глубине нескольких метров

Фото: PastVu

Армейская машина МДК-2 на базе гусеничного тягача АТ-Т сносит дома в зоне отчуждения, чтобы не допустить возвращения жителей в зараженную зону

Фото: Pinterest

Редкая для отчужденной зоны «восьмерка» ВАЗ-2108. Машина попала в Чернобыль еще до аварии, а потом ее не разрешили вывезти как загрязненную, но она пригодилась ликвидаторам

Фото: Pinterest

Еще одна новинка советского автопрома в Чернобыле — переходной вариант «Волги» от ГАЗ-24 к ГАЗ-24-10. Облицовка радиатора — новая, пластиковая, а дверные ручки от прежней модификации

Фото: РГАКФФД

ЗИЛ-130 с надписью «Люди». Чаще всего для перевозки людей использовались обычные бортовые грузовики с установленными в кузове скамейками. Номерной знак на «сто тридцатом» — Латвийской ССР

Фото: PastVu

Дозиметрический контроль осуществлялся и в соседних с Чернобылем областях. На снимке — проверка уровня радиации в Гомельской области. Автомобиль — грузовик МАЗ с прицепом

Фото: БДАКФФД

Стоянка зараженной и отработавшей свое техники. Получившие сильное радиационное загрязнение машины захоронены в спецмогильниках

Фото: «Известия»

Вертолеты, бронетранспортеры, грузовики, трактора, спецтехника, легковые автомобили — все это свозилось на стоянки после критического радиационного фона. Эта техника стоит там до сих пор, став своеобразным памятником крупнейшей техногенной катастрофе ХХ века

Фото: PastVu

