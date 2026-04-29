США выделят до $100 млн на ремонт саркофага Чернобыльской АЭС

Государственный департамент США объявил о намерении выделить до $100 млн на восстановление систем обеспечения безопасности на украинской Чернобыльской АЭС, которое инициировали страны G7. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gleb Garanich / Reuters Фото: Gleb Garanich / Reuters

Новый безопасный конфайнмент (НБК, изоляционное арочное сооружение над разрушенным энергоблоком ЧАЭС) был поврежден в результате удара БПЛА в прошлом году, указали в Госдепартаменте. Первоначально он был рассчитан на 100-летний срок службы. «Без ремонта НБК больше не может обеспечить надлежащую защиту, что создает угрозу опасной утечки высокорадиоактивных материалов в Европе»,— сообщила пресс-служба.

Всего на ремонт саркофага странам G7 необходимо выделить $500 млн, отметили в органе. США призвали партнеров по группе разделить финансирование восстановления НБК.

Об ударе беспилотника по ЧАЭС Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило 14 февраля 2025 года. Власти Украины заявили, что БПЛА был российским. Власти России отвергали обвинения. В декабре МАГАТЭ заявило, что НБК утратил свои основные функции безопасности, включая локализацию. Глава агентства Рафаэль Гросси также говорил, что ситуация может ухудшиться, при этом любые работы на Чернобыльской АЭС могут моментально вызвать рост радиации.

Взрыв атомного реактора на Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года. Авария случилась во время испытаний перед предстоящим плановым ремонтом. По Международной шкале ядерных событий ей был присвоен максимальный седьмой уровень. Радиоактивному загрязнению было подвержено более 200 тыс. кв. м.— сильнее всего пострадали прилегающие к Чернобылю области Украинской ССР, Белорусской ССР и РСФСР.