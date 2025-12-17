Глава МАГАТЭ прокомментировал последствия удара по саркофагу ЧАЭС

Любые работы на Чернобыльской АЭС могут моментально вызвать рост радиации, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью «РИА Новости». Так он прокомментировал последствия февральской атаки по саркофагу ядерного объекта, который был построен для предотвращения радиоактивных выбросов с АЭС.

Он добавил, что той защиты от распространения радиации, которая была раньше, теперь уже нет. Со временем, по его словам, ситуация может ухудшиться. Также господин Гросси заявил, что решение о возобновлении работ потребует «дополнительного анализа, построения различных кривых, режимов мониторинга и определения допустимых уровней».

Об ударе БПЛА по Чернобыльской АЭС в МАГАТЭ сообщили 14 февраля. Власти Украины заявляли, что беспилотник был российским. Власти России обвинения отвергали и называли провокацией.

Осмотревшие место взрыва сотрудники МАГАТЭ нашли пробитую в крыше защитного сооружения дыру диаметром около шести метров. Измерения не показали превышения нормы уровня радиации, но в декабре в МАГАТЭ заявляли, что защитное сооружение утратило свои основные функции безопасности.

Эрнест Филипповский