Власти выделили на развитие VK более 40 млрд рублей

Министерство цифрового развития РФ в 2025 году направило 39,5 млрд руб. на создание и развитие национальной видеоплатформы. Еще более 4 млрд руб. было направлено на цели и задачи «многофункционального сервиса обмена информацией».

Обе суммы перечислены в уставный капитал компании «Единое видео», связанной с VK (MOEX: VKCO), следует из отчета об исполнении федерального бюджета. Причину разницы в объемах финансирования источники объясняют более высокой технической сложностью видеоплатформы: она включает в том числе системы управления доставкой контента (SDN).

По данным Mediascope, в январе 2026 года суточная аудитория сервиса «VK Видео» достигла 42,2 млн человек, а месячная — 82,8 млн. Для сравнения, месячная аудитория YouTube составила 65,9 млн, а Rutube — 47,7 млн. В VK подтвердили, что субсидии были направлены именно на развитие этого сервиса, который планируется позиционировать как национальную видеоплатформу.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Платформенная экономия».