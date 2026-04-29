Платформенная экономия

На развитие национальной видеоплатформы VK (MOEX: VKCO) в прошлом году государство выделило 39,5 млрд руб., еще 4 млрд руб. было направлено на цели и задачи «многофункционального сервиса обмена информацией». Такая разница в объемах финансирования связана с более сложной технической организацией видеоплатформы в сравнении с мессенджером.

Минцифры в 2025 году выделило более 4 млрд руб. на создание и развитие «многофункционального сервиса обмена информацией», следует из приложения к закону об исполнении федерального бюджета за 2025 год, опубликованного на портале regulation.gov. Взнос направлен в уставный капитал компании ИК «Единое видео», связанной с VK.

Также министерство направило в уставный капитал той же компании более 39,5 млрд руб. на создание, развитие, эксплуатацию и продвижение национальной видеоплатформы. Из них более 7,87 млрд руб. выделено из средств резервного фонда правительства РФ. Всего расходы Минцифры в прошлом году составили более 456,8 млрд руб., указано в документе. “Ъ” отправил запрос в Минцифры и VK.

О каком именно «многофункциональном сервисе обмена информацией» идет речь, в приложении к закону об исполнении федерального бюджета за 2025 год не уточняется. В июне 2025 года в России вступил в силу федеральный закон «О создании многофункционального сервис обмена информацией», подписанный президентом РФ Владимиром Путиным. В нем указано, что создание и функционирование сервиса обеспечивается организацией, определенной правительством РФ. Согласно распоряжению правительства от 12 июля 2025 года такой организацией назначено ООО «Коммуникационная платформа», которое в январе 2026 года переименовано в ООО «МАХ» (учредители — ООО «ВК» и ООО «Компания ВК»).

Проектом по развитию национальной видеоплатформы занимается VK, говорит источник “Ъ”, знакомый с планами правительства: «Субсидии доводились до юрлица VK на развитие "VK Видео"».

Он объясняет, что такая разница в финансировании «многофункционального сервиса обмена информацией», и национальной видеоплатформы связана с тем, что последняя «технически более сложная история, например, включает в себя SDN». C тем, что национальная платформа представляет собой «VK Видео», соглашается собеседник, близкий к компании: «Деньги пошли на ее развитие».

По данным Mediascope, в январе суточная аудитория «VK Видео» без учета SmartTV, фонового и эмбедированного просмотра достигла 42,2 млн человек, месячная аудитория за тот же период составила 82,8 млн человек. У YouTube за тот же период месячная аудитория составила 65,9 млн человек, а у Rutube — 47,7 млн человек.

Собеседник “Ъ” на медиарынке говорит, что сейчас речь идет о признании «VK Видео» национальной видеоплатформой, это делается для «повышения статуса» сервиса на фоне конкурентов.

«Это национальная видеоплатформа с UGC-контентом. Онлайн-кинотеатров с профессиональным контентом это не касается»,— добавляет он.

По данным СПАРК, сейчас гендиректором АО ИК «Единое видео» указан Андрей Бородин, который ранее был главой ФГБУ ЦЭКИ (подведомственная организация Минцифры). Кроме того, “Ъ” обнаружил сайт на субдомене VK, посвященный программному обеспечению «Единое видео». На странице говорится, что платформа объединяет все видеотехнологии, форматы и библиотеки экосистемы, включая кросс-платформенный SDK-плеер «Единое видео» и сервис для управления и распространения нативной рекламы AdNat, модуль интеграции с VK ID и др.

В отчетности VK за 2025 год говорится, что компания заключила обязывающее корпоративное соглашение о создании совместного предприятия для развития видеоплатформы, в которое вошли в том числе ООО «Единое видео» и ООО «Медиум Кволити Продакшн». Источник “Ъ” на IT-рынке добавляет: «“Единое видео” — это видеоплатформа VK, которая была вынесена в отдельное совместное предприятие с госучастием. Сервис “VK Видео” работает на этой платформе, платит в СП отчисления от рекламы, изначально это разработка “Одноклассников”».

Статус «национальный» дает бизнесу гарантию доступа при ограничениях интернета, обязательную предустановку и интеграцию с «Госуслугами», напоминают в Strategy Partners.

Такой статус для бизнеса — «это не только про престиж, а прежде всего про гарантированный масштаб, доступ к госинтеграциям, доверие регулятора и более понятную модель продвижения в крупной экосистеме», добавляет руководитель группы разработки департамента «Оптовая и розничная торговля» IT-компании «Рексофт» Дмитрий Трофимов.

