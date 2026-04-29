Полпред президента и губернатор встретились с «Героями Ярославии»

В Ярославле полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев обсудил с губернатором Михаилом Евраевым ход реализации региональной программы «Герои Ярославии». Об этом сообщили в региональном правительстве.

В ходе встречи господин Щеголев вручил участнику СВО Антону Новосельцеву медаль «За храбрость» II степени. Полпред отметил, что региональная программа способствует социальной адаптации ветеранов и укреплению кадрового потенциала региона. Как отметил губернатор Ярославской области, в регионе ведется системная работа по поддержке бойцов и их семей.

«Предоставляем льготы на газификацию, устройство детей в детские сады, приоритетное зачисление в школы. Выделяем земельные участки, действует освобождение от транспортного налога, организована медицинская и социальная реабилитация, помогаем с трудоустройством. Продолжаем эту работу, потому что наша задача — помочь бойцам адаптироваться, реализовать себя в мирной жизни и внести вклад в развитие Ярославской области»,— подчеркнул Михаил Евраев.

Так, область выделяет работодателям до 200 тыс. руб. на переоборудование рабочих мест для ветеранов с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас для участников СВО есть 1,6 тыс. вакансий, а в рамках нацпроекта «Кадры» доступно бесплатное обучение более чем по 200 направлениям.

Совместно с региональным отделением фонда «Защитники Отечества» реализуется проект «Сильные духом – 76», позволяющий ветеранам бесплатно заниматься адаптивными видами спорта. Так, в регионе сформирована команда по волейболу сидя. Сейчас прорабатываются планы по дальнейшему развитию адаптивного спорта.

«Герои Ярославии» — аналог федеральной программы «Время героев». Задача — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, корпоративном секторе экономики, бизнесе, общественных организациях. Часть бойцов уже трудоустроена по итогам программы: Антон Новосельцев стал начальником отдела в Центре развития ЖКХ региона.