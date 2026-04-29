Застрявших в очереди на регистрацию в «ГосЛоге» экспедиторов не будут штрафовать

Компании, которые вовремя подали заявку на включение в реестр транспортно-экспедиционных организаций на платформе «ГосЛог», но до 30 апреля не получили регистрацию по независящим от них причинам, не будут оштрафованы. Об этом сообщили «Ъ» в Минтрансе.

По закону, с 1 мая работа без регистрации влечет за собой штраф для ИП в размере 3–5 тыс. руб., для юрлиц — до 300 тыс. руб. Штраф взиматься не будет, но только, как подчеркнули в Минтрансе, если заявка подана вовремя, это документально подтверждено, и отсутствуют признаки злоупотреблений.

Отсрочка вызвана недостаточными темпами регистрации подавших заявку транспортно-экспедиционных компаний. Сейчас в реестре всего 4 тыс. регистраций, но, по информации собеседников «Ъ», сейчас только обрабатывают заявки, поданные в марте. При этом, по мнению собеседников «Ъ», отказ от взимания штрафов не снимает с компании статус нарушителя. В результате возникает проблема, когда клиенты, опасаясь, что налоговая служба не признает расходы по договорам с невключенными в реестр перевозчиками, массово отказываются от сотрудничества с экспедиторами.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Штрафы отложили до готовности».