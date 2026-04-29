Штрафы отложили до готовности

Экспедиторам, которые вовремя подали заявку на регистрацию в госреестре транспортно-экспедиционных компаний на платформе «ГосЛог», но до 30 апреля не были в него включены, не будут начисляться штрафы, официально разъяснил Минтранс. Логисты, ожидающие регистрации неделями, приветствуют эту меру. Однако они отмечают, что освобождение от штрафов не означает отсутствия нарушения, и рассказывают, что клиенты отказываются работать с компаниями, не включенными в реестр, опасаясь, что ФНС откажется учитывать для налоговых целей затраты по договорам с ними.

Если экспедитор не смог зарегистрироваться в государственном реестре экспедиторов на платформе «ГосЛог» по независящим от него причинам, штраф с него с 1 мая взиматься не будет. Об этом сообщили “Ъ” в Минтрансе, уточнив, что соблюдение срока подачи уведомления о включении в реестр для действующих экспедиторов — 30 апреля — является обязательным условием для осуществления транспортно-экспедиционной деятельности.

Как ранее писал “Ъ”, в июне 2025 года были приняты, а с 1 марта 2026 года вступили в силу поправки к закону о транспортно-экспедиционной деятельности, вводящие обязательную регистрацию российских транспортно-экспедиционных компаний. Они должны подключиться к реестру экспедиторов на платформе «ГосЛог» в течение 60 дней, иначе потеряют право работать. Штрафы за работу без включения в реестр для ИП — 3–5 тыс. руб., организаций — 100–00 тыс. руб.

Хотя сама подача уведомления о регистрации занимает около 15 минут, рынок столкнулся с огромным «листом ожидания», говорит гендиректор Pontis Expedition Андрей Зелинский. «Мы направили документы в начале апреля, но наша заявка до сих пор находится в статусе "на рассмотрении"»,— рассказывает он, уточняя, что сейчас ведомства обрабатывают запросы, поступившие в марте. Директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов также рассказывает, что компания корректно подала все документы через портал госуслуг еще 7 апреля, но по состоянию на 28 апреля все еще ждет ответа. В затянувшемся ожидании сейчас находится значительная часть добросовестных участников рынка, добавляет он. Сооснователь Sigma Татьяна Патужная говорит, что для ее компании между подачей заявления и получением выписки с QR-кодом прошло более трех недель, но многие заявители ожидали ответа полтора месяца. Сейчас в реестре, опубликованном на сайте Минтранса, около 4 тыс. регистраций.

Как разъяснили “Ъ” в Минтрансе, если заявление на регистрацию в «ГосЛог» было подано в установленный срок, но «по объективным причинам, не зависящим от экспедитора (например, из-за высокой нагрузки на систему, технических сбоев в работе государственных сервисов или задержек в рассмотрении заявок уполномоченными органами), пока не прошло проверку и запись в реестр до 30 апреля не внесена», штрафы с 1 мая начисляться не будут.

Впрочем, подчеркивают в Минтрансе, освобождение от штрафа будет предоставляться только в тех случаях, когда заявление подано вовремя (до 30 апреля), этому есть документальное подтверждение, то есть электронное уведомление о приеме заявки системой, и отсутствуют признаки злоупотребления со стороны заявителя (не поданы, например, заведомо некорректные данные).

Наличие официальной позиции регулятора критически важно для обеспечения непрерывности поставок, отмечает Эдуард Миронов. «Формально работа экспедитором с 1 мая без записи в реестре образует состав административного правонарушения,— поясняет он.— Безусловно, у крупного бизнеса есть ресурсы, чтобы оспорить такие взыскания в суде, однако опыт прошлого года, когда мы сталкивались с некорректной работой рамок системы "Платон" в зонах действия систем радиоэлектронной борьбы, научил нас главному: предварительная защита от штрафа всегда обходится дешевле и работает эффективнее, чем массовые судебные разбирательства уже после вынесения постановлений».

Заморозка штрафов выглядит логично, говорит президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская, «учитывая причины, по которым тысячи заявлений на включение в реестр застряли в лимбе». «Вместе с этим, однако, потребуется заморозка всех принципиальных положений, связанных с имплементацией новых требований,— отмечает она.— Чтобы не получилось так, что налоговая откажется принимать к вычету НДС, заявленный по договору с компанией, не имевшей регистрации на 1 мая».

ФНС имеет основания не признавать для налоговых целей закрывающие документы от экспедиторов, осуществляющих деятельность, не будучи включенными в реестр, поясняет учредитель VIG Trans Игорь Ребельский. «Служба руководствуется прежде всего нормативно-правовыми актами,— говорит он,— неясно, насколько разъяснения Минтранса будут иметь для нее обязательный характер. В связи с этим необходимы и разъяснения со стороны ФНС, каким образом будет трактоваться сложившаяся ситуация с точки зрения налоговых последствий для участников рынка». Экспедиторы рискуют потерять клиентов, которые из соображений управления налоговыми рисками предпочтут отказаться от услуг таких компаний, добавляет он.

Грузовладельцы все чаще отказываются работать с экспедиторами, не включенными в реестр, опасаясь, что налоговая служба не учтет затраты на перевозку грузов, подтверждает совладелец и замдиректора ПЭК Вадим Филатов. Юлия Шленская рассказывает, что за несколько недель до обозначенной даты юридические и бухгалтерские отделы ряда компаний рекомендовали не заключать договоры транспортной экспедиции с теми подрядчиками, которые не смогли подтвердить регистрацию в реестре.

Татьяна Патужная резюмирует: нештрафуемый период не решает главный вопрос: как экспедитор будет подтверждать право на работу перед клиентами и партнерами, если на 1 мая его нет в реестре.

«Контрагенту может быть недостаточно того, что компания подала заявление: формально он будет ориентироваться на наличие записи в реестре,— поясняет она.— Если ее нет, сотрудничество может быть приостановлено — вот что волнует бизнес даже больше, чем штрафы». При этом, отмечает Игорь Ребельский, та мизерная доля экспедиторских компаний, которая включена в реестр, не сможет закрыть всех потребностей рынка.

Наталья Скорлыгина