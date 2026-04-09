Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

Россия передала Украине 1 тыс. тел военнослужащих ВСУ, украинская сторона передала тела 41 российского военнослужащего. Об этом РБК сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Эту информацию также подтвердил источник «Интерфакса».

26 февраля на основе стамбульских договоренностей стороны провели обмен телами погибших военнослужащих: российская сторона передала 1 тыс. тел, а украинская — 35. 5 марта Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «200 на 200». 6 марта прошел еще один обмен по формуле «300 на 300». 2 апреля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Москва и Киев работают над подготовкой очередного обмена военнопленными.