Совфед одобрил законопроект о создании игорной зоны на Горном Алтае

Совет Федерации одобрил законопроект о создании в России новой игорной зоны на территории Республики Алтай. Документ был разработан правительством в соответствии с указанием президента РФ о внесении изменений в законодательство, предусматривающих создание игорной зоны в регионе.

В пояснительной записке указывается, что создание игорной зоны поможет увеличить туристическую активность, что поспособствует развитию региона. Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.

Ранее глава Горного Алтая Андрей Турчак сообщал о том, что открыть игорную зону в республике планируется в Майминском районе рядом с курортом Манжерок. По предварительным оценкам, ежегодные поступления в бюджет республики от запуска игорной зоны составят около 300 млн руб. По данным местных властей, в перспективе будет создано порядка 1 тыс. рабочих мест.

Как писал «Ъ-Сибирь», законопроект о запуске игорной зоны в Республике Алтай был внесен в Госдуму РФ федеральным правительством в декабре 2025 года. В феврале текущего года депутаты в ходе сессии госсобрания — эл курултая региона поддержали инициативу.

На данный момент в России действуют пять игорных зон. Они располагаются в Крыму, Алтайском, Краснодарском, Приморском краях, а также в Калининградской области.

Александра Стрелкова