Алтай удваивает ставки

Парламент Республики Алтай одобрил федеральный законопроект об открытии в регионе игорной зоны. Ее планируется разместить рядом с курортом Манжерок, турпоток в котором достиг 1 млн человек в год. Предполагается, что реализация проекта принесет региону дополнительные доходы в объеме до 300 млн руб. Представители ряда оппозиционных партий и общественных организаций опасаются, что создание зоны ухудшит криминогенную ситуацию в республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Горного Алтая рассчитывают с помощью игорной зоны увеличить доходы бюджета, число рабочих мест и субъектов МСП

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Власти Горного Алтая рассчитывают с помощью игорной зоны увеличить доходы бюджета, число рабочих мест и субъектов МСП

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Госсобрание — эл курултай Республики Алтай на своей сессии 10 февраля рассмотрело ряд федеральных законопроектов. Один из них — о внесении изменений в закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр…» — касается исключительно Горного Алтая. Он предусматривает открытие в регионе игорной зоны.

Законопроект был внесен в Госдуму РФ федеральным правительством в декабре 2025 года. «В настоящее время в Российской Федерации создано пять игорных зон на территориях следующих субъектов: Республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край, Калининградская область. Республика Алтай обладает таким же туристическим потенциалом, и создание игорной зоны позволит увеличить туристическую активность в субъекте и будет способствовать его дальнейшему развитию»,— говорится в пояснительной записке к документу. В январе законопроект согласовал профильный комитет Госдумы РФ по экономической политике, в феврале — ее правовое управление.

Руководство Республики Алтай инициативу поддержало. По словам главы региона Андрея Турчака, все объекты игорной зоны разместятся на территории Майминского района рядом с курортом Манжерок. В 2025 году его турпоток достиг 1 млн человек.

«Эти зоны, помимо того, что они приносят неплохие доходы в бюджет, служат также развитию всей сопутствующей инфраструктуры. В том числе транспорта, отелей, сервиса и субъектов малого и среднего предпринимательства.

Создание зоны может ежегодно, по оценкам наших специалистов, приносить в бюджет не менее 300 млн руб.»,— сообщил господин Турчак участникам сессии. Эти средства планируется направить на решение социальных вопросов. Ожидается, что игорная зона позволит создать 1 тыс. рабочих мест и увеличить число субъектов МСП в республике на 8% (по данным ФНС, в настоящее время их 9,7 тыс.).

Напомним, в 2014 году в соседнем Алтайском крае была создана игорная зона «Сибирская монета». Она расположена всего в 20 км от аэропорта Горно-Алтайска. В ноябре 2025 года Ассоциация операторов индустрии развлечений и событийного туризма сообщала о том, что «Сибирскую монету» с начала года посетило 156,9 тыс. гостей.

Депутаты от ряда оппозиционных партий высказали опасения, что проект ухудшит криминогенную обстановку и жизнь местного населения.

«Эта рука лезет в карман простому человеку. Сюда тоже рвутся люди, не только богатые. Но едут и все проигрывают»,— возмутился справоросс Александр Груздев.

«Наше население относится крайне отрицательно к этому (созданию игорной зоны.— «Ъ»). Когда Минфин объявил общественное обсуждение на портале проектов нормативно-правовых актов, наши участвовали. Последние итоги этого голосования: 304 человека высказались против, и только семь человек за. Но Минфин России на это не обратил внимания»,— сказал председатель парламентского комитета по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению Виктор Ромашкин (КПРФ).

Ранее региональное отделение Компартии передало в госсобрание почти 4 тыс. подписей жителей республики под призывом не допустить создания игорной зоны. Кроме того, правление общественной организации «Курултай алтайского народа» разослало обращение депутатам госсобрания. «Недалеко от нас, в соседнем регионе, уже есть казино. Иные наши земляки стали зависимыми от азартных игр на деньги. Они лишились своего имущества, скота, автомобилей. Остались безработными, без семьи. Чтобы спасти жилье, женщины вынуждены подавать на развод. Среди них — известные в республике люди, муниципальные депутаты»,— говорится в документе.

Депутаты-единороссы, напротив, поддержали законопроект.

«Я не думаю, что там (в игорной зоне.— «Ъ») действительно будет много кто из наших жителей проигрывать. Там, я так понимаю, уровень заведений будет другой»,— высказал мнение Константин Криворученко.

Михаил Терехов призвал «не бояться новшеств» и с сожалением вспомнил, как ранее жители республики протестовали против строительства ГЭС на Катуни и прокладки газопровода в Китай. По словам Александра Казаченко, райсовет Майминского района дал положительный отзыв на планы создания игорной зоны.

«Времена, когда игорный бизнес был синонимом криминала, давно прошли. Современный игорный бизнес — это жестко регулируемая государственная монополия»,— отметил Андрей Турчак. В ходе голосования федеральный законопроект поддержали 30 депутатов. В общей сложности проголосовали против, воздержались или не участвовали в голосовании девять человек.

Господин Ромашкин не исключил, что Госдума РФ может принять закон в двух чтениях уже в феврале.

Валерий Лавский