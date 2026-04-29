Глава СПЧ Фадеев признал необходимость VPN

Председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев согласился с необходимостью VPN «для дела». Накануне в СМИ разошлись слова общественника о том, что использующие VPN россияне ищут, что говорит враг. Господин Фадеев назвал это сообщение вырванным из контекста.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«VPN является неотъемлемой частью большого интернета,— сказал Валерий Фадеев, общаясь с журналистами на просветительском марафоне "Знание. Первые".— Банки, бизнес, связь с заграницей проходит по VPN-каналам. Нельзя сейчас вообще взять и выключить VPN. Будут реальные экономические проблемы. Надо очень деликатно к этому отнестись».

По словам главы СПЧ, «для дела» VPN полезен, но его отношение к потреблению информации в таких СМИ как «Медуза» и «Дождь» (оба признаны в России иноагентом и нежелательной организацией) остается неизменным: это пропаганда и «точка зрения врага». При этом Валерий Фадеев оговорился, что человека никто не лишает права «быть против Путина». «Но надо совесть иметь и помнить про тех, кто кровь проливает. Хотя бы просто промолчать»,— пояснил свою позицию общественник.

На том же пресс-подходе господин Фадеев изложил и свое отношение к современной журналистике: «Наш с вами брат и сестра журналист часто извращает. Это влияние интернета. Нужно изложить в одном предложении тезис. Желательно, чтобы это предложение было наглым и дерзким, чтобы оно пошло гулять по просторам интернета».

На данный момент Министерством цифрового развития прорабатывается инициатива о введении платы за использование зарубежного VPN-трафика для пользователей сотовых сетей. При этом в марте количество скачиваний VPN-приложений российской аудиторией Google Play выросло в 14 раз год к году (9,2 млн скачиваний). В то же время на платформах и сервисах, где ограничивается доступ с включенным VPN, идет снижение активности пользователей, отмечают эксперты.

Степан Мельчаков