Тарифы примеряют на трафик

Весь зарубежный трафик могут сделать платным. Минцифры снова подтвердило, что разрабатывает механизм дополнительной тарификации для пользователей сотовых сетей. О проводном домашнем интернете речи пока не идет.

В начале апреля Ассоциация компаний связи направила в ведомство запрос о том, планируется ли вводить лимит в 15 Гб на VPN-трафик и для каких сетей эта мера будет применяться. На него тогда Минцифры не ответило. Cейчас, судя по всему, речь все же идет об ограничении всего международного трафика, пояснил исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков:

«Этот документ необходимо рассматривать в контексте предыдущих ограничений в размере 15 Гб в качестве лимитного пакета для доступа к иностранным ресурсам. При этом их и VPN практически невозможно разделить. Ни один оператор связи на сегодняшний день не может посчитать, какое количество VPN-трафика у него в сети присутствует, потому что различные технологии, различные протоколы, используемые VPN-сервисами, позволяют маскировать трафик под все что угодно.

Таким образом данный ответ Минцифры можно рассматривать как постановку знака равенства между международным трафиком и VPN.

Если мы дойдем до реализации этой меры, то изменится набор сервисов внутри тарифного плана клиента. Доступ к российским ресурсам будет учитываться и считываться внутри пакета, который предоставляет оператор связи. Сверх выделенного лимита, который кулуарно Минцифры обсуждало с мобильными операторами, ожидаемая плата в размере 150 руб. за 1 Гб приведет к тому, что расходы абонентов на доступ к иностранным ресурсам начнут исчисляться тысячами и десятками тысяч рублей.

Условно, вы захотели скачать какое-то обновление в AppStore при подключении через мобильную сеть и попали на деньги. Если мы говорим о компаниях, то для них это станет фактически остановкой всей международной деятельности и общения с иностранными партнерами».

На сегодняшний день есть несколько способов выявления VPN-трафика. В частности, по IP-адресам известных шлюзов. При массовом применении заблокировать их достаточно легко, отмечают эксперты. Еще один вариант, но более сложный — по VPN-протоколам либо через устройство пользователя. Так, например, некоторые мобильные приложения могут отслеживать, применяет ли пользователь способы обхода блокировок или нет. Но на 100% все эти методы не работают, заметил консультант по интернет-безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий:

«Ответ Минцифры пересказывает действующее законодательство, но по существу не отвечает на заданные вопросы. Последний абзац этого документа говорит только о том, что международный трафик, возможно, будут тарифицировать. Но связано ли это именно с VPN либо нет, как отделять VPN от легального международного трафика и от таких сервисов из легального списка, который ведется Роскомнадзором, непонятно.

Полностью заблокировать весь VPN-трафик можно только в одном случае: если отключить весь международный информационный обмен и разрешить его только через определенные точки выхода в интернет, которым предоставляют доступ по "белым спискам" Роскомнадзора. В этом случае все граждане будут вынуждены сообщать о том, необходимо им подключаться к зарубежным ресурсам либо нет. Но в текущем варианте, мне кажется, это утопия, хотя и не исключаю, что такой сценарий тоже рассматривается».

Конкретные лимиты и тарифы пока не определены, но любые ограничения в этой части чреваты серьезным повышением цен на продукты российских IT-компаний, подчеркнула глава ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская:

«Многие разработчики используют, во-первых, всякие опенсорсные компоненты (а они все зарубежные), а во-вторых, ИИ-модельки. Сейчас много говорится о том, что надо искусственный интеллект всюду внедрять, а он у нас сплошь иностранный. Для разработки так вообще ничего нет.

Получится, что если на международный трафик накладывать еще выплаты, то это увеличит стоимость, которую, видимо, разработчики будут предъявлять работодателям. Тем, в свою очередь, придется закладывать это в стоимость своих продуктов. То есть такая мера поднимет общие тарифы по рынку. Как-то она пока не выглядит продуманной.

Если взять ситуацию, когда нам удастся отрезать себя от международного трафика, то это приведет к довольно быстрой деградации как средств разработки, так и всех внутренних систем».

Ранее Минцифры потребовало от мобильных операторов ввести плату за VPN-трафик уже с 1 мая. Но компании попросили ведомство отсрочить меру из-за технической неготовности. СМИ писали, что трудности возникли с настройками биллинговых систем, которые позволяют в реальном времени учитывать потребление трафика и списывать средства со счетов абонентов.

Источники «Ведомостей» рассчитывают, что Минцифры прислушается и отсрочит введение меры до 1 сентября или до начала 2028 года. Ранее глава ведомства Максут Шадаев утверждал, что категорически против введения штрафов и других наказаний за использование VPN, и отмечал, что министерство должно снизить уровень использования нелегальных сервисов обхода блокировок, но «с минимальными последствиями и обременениями для пользователей».

Екатерина Вихарева