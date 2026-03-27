Минэкономики снизит прогноз роста ВВП в 2026 году

Новая оценка роста ВВП России в 2026 году будет ниже текущего прогноза в 1,3%. Об этом заявил глава Минэкономики Максим Решетников, отвечая на вопрос журналистов.

«Мы предполагали, что первое полугодие будет сложным. Оно таким и оказалось. Все текущие показатели учтем в новом прогнозе, работа над ним сейчас идет»,— сказал Максим Решетников (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Решетников добавил, что снижение ключевой ставки ЦБ имеет отложенный эффект, из-за чего мало повлияет на ситуацию в 2026 году. По его словам, точные цифры по прогнозу роста ВВП будут понятны в апреле.

Нынешняя оценка Банка России предусматривает рост ВВП в интервале 0,5-1,5% в 2026 году. На заседании в апреле регулятор должен обновить макропрогноз.