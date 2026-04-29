Главные новости за 29 апреля: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

В должность ректора Воронежского государственного университета официально вступил Юрий Старилов, избранный 88% голосов в декабре 2025 года. Он родился в 1963 году в Тамбовской области, окончил юридический факультет ВГУ. Также утверждены пять проректоров: Елена Чупандина, Дмитрий Костин, Лариса Коробейникова, Олег Гришаев и Денис Константинов.

В Белгородской области в результате удара по пассажирскому автобусу погибли трое мирных жителей, еще восемь получили ранения. Об этом сообщил Telegram-канал главы региона Вячеслава Гладкова. Три женщины скончались на месте от полученных ранений. Восемь пострадавших были доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, третий — в операционной.

Курский областной краеведческий музей объявил три конкурса на создание своей экспозиции в объекте культнаследия регионального значения «Здание мужской классической гимназии, 1836–1842». Общая стоимость трех этапов работ не будет превышать 732,6 млн руб.

Депутаты горсовета Липецка на 11-й сессии внесли изменения в структуру городской администрации. Согласно им, у мэра появится заместитель, курирующий работу с участниками и ветеранами СВО, их семьями. Сейчас у врио главы администрации Липецка Светланы Бедровой четыре заместителя.

Верховный суд РФ рассмотрел дело в кассационном порядке и признал законным приговор в отношении жителя Орла, осужденного за поджог объектов связи. В январе 2025 года ему назначили 15 лет лишения свободы за диверсию, совершенную группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 п. «а» ст. 281 УК РФ, до 20 лет лишения свободы).

Депутаты Тамбовской областной думы одобрили назначение Ольги Лапшиной на должность регионального уполномоченного по правам ребенка. Ранее этот пост на протяжении 16 лет занимал Евгений Таможник. Госпожа Лапшина является вдовой Героя России Артура Лапшина, погибшего в январе 2023 года в зоне СВО.

