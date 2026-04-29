Вдову Героя России назначили детским омбудсменом в Тамбовской области

Депутаты Тамбовской областной думы одобрили назначение Ольги Лапшиной на должность регионального уполномоченного по правам ребенка. Ранее этот пост на протяжении 16 лет занимал Евгений Таможник. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов.

Ольга Лапшина с губернатором Тамбовской области Евгением Первышовым (крайний справа)

Фото: Telegram-канал Евгения Первышова Ольга Лапшина с губернатором Тамбовской области Евгением Первышовым (крайний справа)

Госпожа Лапшина является вдовой Героя России Артура Лапшина, погибшего в январе 2023 года в зоне СВО. С октября прошлого года она занимала пост советника главы региона по вопросам взаимодействия с ветеранами СВО и их семьями.

Ольга Лапшина родилась в Курске. Имеет два высших образования: строительное и педагогическое. Работала в образовательных организациях, а также на управленческих должностях.

Артур Лапшин родился в городе Первомайске Луганской области. Он проходил службу в воинской части Тамбовского гарнизона. В январе 2023 года его подразделение попало под артиллерийский обстрел при выполнении боевой задачи. Военнослужащие сумели отразить атаку, однако сам господин Лапшин получил ранения, оказавшиеся смертельными. Он скончался в возрасте 33 лет. Звание Героя России присвоено посмертно.

Кабира Гасанова