На создание экспозиции Курского краеведческого музея выделяют 733 млн рублей

Курский областной краеведческий музей объявил три конкурса на создание своей экспозиции в объекте культнаследия (ОКН) регионального значения «Здание мужской классической гимназии, 1836–1842». Общая стоимость трех этапов работ не будет превышать 732,6 млн руб., следует из данных портала госзакупок.

Здание мужской гимназии в Курске (справа), слева от него завод КЭАЗ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Источник финансирования — субсидия из федерального бюджета в рамках госпрограммы РФ «Развитие культуры». Большую часть средств по первым двум этапам выделят в 2027 году, по третьему — в 2026-м.

Работы в рамках первого этапа нужно выполнить до 1 декабря 2027 года. Гарантия на них составит два года. В состав работ входят поставка и монтаж мультимедийного, светотехнического оборудования, изделий и товаров. К ним относятся проекторы, антенны, микрофоны, ноутбуки, планшеты, светодиодный экран, светильники. Кроме того, требуется оснастить ОКН скамьями, пуфами, столами, стеллажами, полками, шкафами и декоративными элементами. Работы нужно выполнить на трех этажах здания: во входной зоне, трех экспозиционных залах и одном многофункциональном, зоне временных экспозиций, культурном кластере, музейных магазине и кафе.

Второй этап предполагает аналогичные услуги в тот же срок, но только в 11 экспозиционных залах на третьем этаже, третий — в 17 экспозиционных залах на третьем этаже и в одном на четвертом.

Подавать заявки на участие во всех трех конкурсах можно до 13 мая. Итоги планируют подвести 18 мая. В первую очередь будет учитываться квалификация участников (значимость критерия — 60%), во вторую — их ценовые предложения (40%).

Прошлым летом «Ъ-Черноземье» сообщал о планах правительства РФ выделить 300 млн руб. на реконструкцию здания мужской классической гимназии на улице Луначарского в Курске. Тогда же стало известно, что власти вернулись к планам разместить там краеведческий музей, хотя в конце 2024-го губернатор Александр Хинштейн отказался от этой идеи. Глава региона посчитал, что коллекция музея из более чем 1 млн экспонатов не поместится в ОКН.

Алина Морозова