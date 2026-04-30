Шампуры замело

В апреле 2026 года розничные продажи шашлыка снизились на 10% год к году. Это связано с прохладной погодой и общим снижением потребительской активности. Если спрос не восстановится, то плохие продажи на майских праздниках скажутся на финансовых результатах бизнеса. В этих условиях производители лишены возможности повышать цены на шашлык: за год он подорожал только на 4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Розничные продажи мяса для жарки шашлыка с 1 по 26 апреля в натуральном выражении снизились на 10% год к году, подсчитали в сервисе «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных). Спрос на мангалы за тот же период сократился на 11% год к году, розжиг потерял 10%, шампуры — 6%, а древесный уголь — 4%.

Середина весны и майские праздники — период пикового спроса на шашлык. На эти даты, по словам зампреда правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, приходится существенная доля совокупных продаж. Снижение спроса создает для производителей и переработчиков мяса краткосрочные операционные риски: увеличение запасов, необходимость корректировать планы выпуска продукции и логистику поставок. Это негативный сигнал для отрасли, который может сказаться на финансовых результатах бизнеса, говорит эксперт.

Текущий негативный тренд на рынке шашлыка резко контрастирует с весной прошлого года, когда производители и аналитики в марте—апреле фиксировали рост продаж на 30% и более (см. “Ъ” от 24 апреля 2025 года). В «Мираторге» спад связывают с погодой: холодное начало месяца сдвинуло старт высокого сезона в части регионов. В компании отмечают и высокую базу прошлого года. Хотя господин Леонов говорит об общем снижении потребительской активности. Часть потенциальных покупателей шашлыка в этом году могли выбрать другой формат отдыха, не исключает он.

Не все участники рынка настроены пессимистично. Директор по маркетингу группы «Продо» Таисия Морозова не исключает, что в этом году спрос на продукты шашлычной категории увеличится на менее чем на 10–15%. «Мираторг» по итогам всего года также планирует нарастить производство на 15%, выйдя на объем 15 тыс. тонн свиного шашлыка в сутки. Председатель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов рассчитывает, что фаза активного спроса в категории еще впереди.

В условиях ограниченного спроса рост цен на шашлык остается сдержанным. Средний чек при его покупке 1–26 апреля, согласно «Чек Индексу», составил 659 руб., увеличившись только на 4% год к году. В АКОРТ отмечают, что минимальная стоимость шашлыка из курицы снизилась на 8% год к году, до 260 руб. Продукция из индейки подешевела на 10%, до 511 руб. за кг.

Станислав Богданов говорит, что в ассортименте у ритейлеров в этом году представлено до 35 позиций шашлыка, 30 видов колбасок для жарки, до 10 наименований купат, бургеров и кебабов. Основной объем продаж, по его словам, формирует свиной шашлык, поясняет он.

Другие позиции «шашлычного набора» подорожали заметнее. Например, средняя стоимость покупки мангала увеличилась на 36%, до 2,6 тыс. руб., древесного угля и шампуров — на 14%, до 295 руб. и 424 руб. соответственно, по оценке «Чек Индекса». Розжиг подорожал всего на 1%, до 170 руб.

Владимир Комаров