ГК «Кириллица» ответила на обвинения в «бумажном капитале» на 4 трлн рублей

В ГК «Кириллица», являющейся материнской структурой по отношению к «Оил Ресурс», заявили, что не согласны с формулировкой о «бумажном капитале». Ранее ассоциация инвесторов АВО обратила внимание Банка России на действия аудиторской компании «Пром-Инвест-Аудит», заверившей отчетность «Оил Ресурс» по МСФО за 2025 год. В ней внесенные в капитал патенты были оценены в 4,02 трлн руб. (в 3,6 тыс. раз выше цены приобретения).

Как отмечают в ГК «Кириллица», «в отчетности отражена оценка нематериального актива — исключительных прав на технологию, выполненная независимым оценщиком по доходному подходу». Причем такие оценки не являются денежными средствами или ликвидными активами, а «отражают потенциальную стоимость технологии в будущем». В компании также указывают, что технология требует «практического подтверждения» и оценка может корректироваться «по мере появления новых данных, в том числе по результатам испытаний». Сами права на использование технологии переданы на уровень операционной компании («Оил Ресурс»), поскольку «именно она будет заниматься ее практическим применением и развитием как нефтесервисного продукта».

При этом ассоциация АВО отмечала, что в результате такой переоценки собственный капитал эмитента превысил капитализацию таких компаний, как ЛУКОЙЛ и «Газпром», почти сравнялся с «Роснефтью». Такие действия аудитора опасны для фондового рынка. Ведь в случае дефолта «владельцы облигаций не смогут погасить свои требования "моделью будущих доходов", поскольку им нужны реальные ликвидные активы, которые можно продать и обратить в деньги», отмечали в АВО.

