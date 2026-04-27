Патентный проверенный

Участники фондового рынка призвали Банк России открыть судебное разбирательство против аудитора за выдачу «заведомо ложного заключения». Внесенные в капитал «Оил Ресурс» патенты были оценены в 4,02 трлн руб., в результате чего сбытовая компания по капитализации встала в один ряд с «Газпромом», ЛУКОЙЛом и «Роснефтью». Аудиторы заявляют, что положились на знание и опыт оценщика. Эксперты считают, что подобный прецедент подрывает доверие к добросовестности аудиторов, что важно для розничных инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ассоциация инвесторов АВО обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой подать судебный иск к компании «Пром-Инвест-Аудит» за выдачу заведомо ложного аудиторского заключения «Оил Ресурс». Это следует из открытого письма, опубликованного на сайте ассоциации 27 апреля.

Сбытовая компания «Оил Ресурс» входит в группу «Кириллица». Согласно отчетности по МСФО, выручка в 2025 году составила 47,3 млрд руб., чистая прибыль — почти 2 млрд руб. Согласно данным Rusbonds, в обращении находятся четыре выпуска облигаций компании на сумму 11 млрд руб. Компания зарегистрировала также программу облигаций на 50 млрд руб., планирует IPO.

Согласно отчетности МСФО «Оил Ресурс» за 2025 год (подписанной «Пром-Инвест-Аудитом»), собственный капитал эмитента превысил 4,02 трлн руб., что в 3,58 тыс. раз больше показателя предыдущего года. Как отмечает АВО, это «масштаб системообразующих компаний России» — шести «Северсталей» (рыночная капитализация — 0,67 трлн руб.), четырех «Сургутнефтегазов» (0,73 трлн руб.), больше капитализации «Газпрома» (2,92 трлн руб.) и ЛУКОЙЛа (3,63 трлн руб.), «практически уровень "Роснефти" (4,68 трлн руб.)».

Столь стремительный рост капитала был обеспечен внесением в него патентов (на технологию термохимического воздействия для увеличения нефтеотдачи скважин), ранее приобретенных материнской компанией. По данным АВО, патенты приобретались за 171 тыс. руб. Однако затем были переоценены до 4,02 трлн руб.

Оценка была сформирована «доходным методом», предполагающим, что «роялти эмитенту будут платить все 262 тыс. скважин нефтедобывающих компаний России», указывают авторы письма.

В «Пром-Инвест-Аудите» уверяют, что проверили отчетность «Оил Ресурс» за 2025 год в полном соответствии с международными стандартами аудита.

В частности, при рассмотрении вопроса о правомерности увеличения уставного капитала путем передачи материнской компанией АО «Кириллица» переоцененных патентов были запрошены и получены отчеты об их оценке, отмечают аудиторы.

«Пром-Инвест-Аудит» оказывает аудиторские услуги с 1995 года. Согласно отчетности компании, за 2025 год выручка составила 82,6 млн руб., на 24% больше, чем годом ранее. В прошлом году оказывала аудиторские услуги 41 особо значимой организации на финансовом рынке на сумму 12,2 млн руб.

«Не являясь специалистами в области оценки нематериальных активов, мы, выполняя требования МСА 620 "Использование работы эксперта аудитора", определили использование экспертного мнения в качестве аудиторского доказательства. При выборе эксперта-аудитора нами были оценены знание и опыт эксперта в области оценки нематериальных активов»,— поясняют в «Пром-Инвест-Аудите». В компаниях «Кириллица» и «Оил Ресурс» не ответили на запрос “Ъ”.

Прецедент, по мнению АВО, опасен для фондового рынка. «Инвестор видит не просто подпись, а институциональное одобрение: аудит проведен компанией, включенной в реестр Банка России, что создает иллюзию государственной верификации надежности»,— говорится в письме ассоциации.

При этом в случае дефолта владельцы облигаций не смогут погасить свои требования «моделью будущих доходов», поскольку им нужны реальные ликвидные активы, которые можно продать и обратить в деньги. Как отмечает председатель совета Ассоциации институциональных и розничных инвесторов Александр Масленников, особенно чувствительна это проблема в отношении эмитентов, чьи бумаги покупают розничные инвесторы, для которых аудиторское заключение фактически становится «ключевым источником доверия к отчетности».

Участники аудиторского рынка также признают ситуацию недопустимой. Данный случай «демонстрирует деградацию института верификации данных», считает руководитель практики коммерческих споров и международного арбитража МЭФ Legal Николай Строев. По его словам, аудиторская организация, включенная ЦБ в реестр аудиторов общественно значимых организаций, выдает заключение, которое «ставит под сомнение не только ее добросовестность, но и эффективность системы госрегулирования». По словам участников рынка, подобные проблемы не единичны. Как отмечает гендиректор «Универс-Аудита» Дмитрий Лимаренко, «жалобы в СРО приходят постоянно, и часто СРО назначает внеплановую проверку».

Впрочем, по мнению гендиректора «Эксперт Бизнес-решений» Павла Митрофанова, сначала последуют проверки по линии СРО, казначейства РФ и ЦБ, а уже потом можно ждать более серьезных действий. В АВО считают, что подача иска ЦБ в суд приведет к появлению прецедента, который позволит инвесторам «открыть путь к защите своих имущественных интересов, в частности, создаст основу для требований к аудитору и сделает возможным возмещение убытков инвесторам из предусмотренного законом компенсационного фонда СРО».

В ЦБ отметили, что изучат обращение АВО после того, как оно поступит к ним на рассмотрение.

Юлия Пославская, Андрей Ковалев