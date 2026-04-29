Для экс-главы отдела Центра «Э» ярославского УМВД просят 13 лет колонии

Гособвинение запросило для бывшего начальника отделения по противодействию экстремистским организациям Центра «Э» УМВД России по Ярославской области 13 лет колонии по делу о получении взятки и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник.

Также, по информации источника «Ведомостей», 9 лет колонии прокурор запросил для экс-оперуполномоченного Центра «Э», который обвиняется в тех же преступлениях, но с меньшим количеством эпизодов. Оба были задержаны в 2024 году. Приговор намерены огласить 18 мая.