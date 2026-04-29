Никто не отозвался строить корпус школы под Курском почти за 1 млрд рублей

Четвертый конкурс на строительство корпуса Новопоселенковской средней школы Курского района признан несостоявшимся. Комиссия приняла такое решение из-за отсутствия заявок, следует из итогового протокола на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляла 973,3 млн руб.

Согласно данным госзакупок, новые торги объявлены с той же начальной ценой, что и в прошлый раз.

Работы планировалось выполнить на улице Школьной в деревне 1-е Цветово. Площадь участка под строительство — 37,6 тыс. кв. м. Согласно документации, на нем уже расположены действующее одноэтажное здание школы, спортивное ядро и коммунальная инфраструктура. Подрядчику предстояло до 1 декабря 2027 года возвести трехэтажный корпус общей площадью 15,5 тыс. кв. м, рассчитанный на 500 учеников, а также обустроить игровую зону с площадками для подвижных игр и местами для тихого отдыха.

Первый тендер на строительство корпуса школы был признан несостоявшимся летом 2025 года — тогда все четыре заявки не соответствовали требованиям. Позднее Курское УФАС приостанавливало процедуру из-за жалоб ростовского ООО «Южная строительная компания» и московского ООО «Люксстройинвест», однако антимонопольный орган признал их необоснованными, выдав предписание об устранении нарушений.

В сентябре контракт на строительство корпуса за 882,6 млн руб. выиграло московское АО «УКС инженерных коммуникаций, сооружений и дорог». Завершить работы компания должна была до 1 декабря 2027 года, однако уже в январе 2026 года региональные власти заявили о срыве обязательств. В конце месяца контракт был расторгнут в одностороннем порядке. По данным госзакупок, подрядчик получил 7,1 млн руб., но к работам так и не приступил.

Анна Швечикова