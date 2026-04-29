Разлив в Туапсе признали катастрофой

Удары беспилотников по Туапсе грозят экологической катастрофой, это признал Владимир Путин. Во вторник, 28 апреля, на местном НПЗ вспыхнул третий пожар за две недели — утром 29-го его удалось локализовать, отчитались в оперштабе Краснодарского края. В округе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.





Жителей, чьи дома расположены рядом с горящими нефтяными резервуарами, эвакуировали. Нефтепродукты «выкипели» из емкостей и полились на дороги — в результате повреждения получили несколько автомобилей. Ближе к ночи утечки остановили, отчитался глава МЧС Александр Куренков. В городе при этом местами отключили воду — из-за пожара вышла из строя водопроводная насосная станция. Школы временно не работают, детей готовятся принимать соседние районы, рассказывает корреспондент редакции «Ъ-Сочи» Мария Удовик:

«Сообщение о возгорании поступило спустя полчаса после отмены беспилотной опасности, в районе 6:00 мск. К 9:30 Сергей Бойко сообщил об угрозе распространения пожара. Жителей близлежащих домов эвакуировали. Всего было вывезено 58 человек. Сначала их разместили в школе №6, а затем переместили в гостиницу с горячим питанием. На тушение стали привлекать специалистов из Адыгеи, Ростовской области и Ставрополья. Параллельно с этим президент Путин поручил главе МЧС Куренкову срочно вылететь в Туапсе. По прибытии он облетел на вертолете акваторию Черного моря, проверил готовность водолазов.

Также на место происшествия прибыл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он распорядился стянуть из соседних районов дополнительные силы дорожников и строителей. А еще велел подготовить соседние школы для принятия учеников из Туапсе. Экологи и медики предупреждают, что бензол, который попал в воздух, является канцерогеном и в высоких концентрациях может вызывать головокружение, тахикардию, даже потерю сознания. При этом в Минздраве сообщили, что с ночи 28 апреля никто с признаками острого отравления не обращался».

В первый раз пожар на нефтяном терминале в Туапсе вспыхнул после атаки беспилотников 16 апреля, его тушили три дня. Следующий — в ночь на 20 апреля. После этого прошел серо-черный дождь, который местные жители назвали "нефтяным". Из-за осадков вода поднялась в реке, и нефтепродукты попали в море, несмотря на заграждения. О точных объемах разлива после всех пожаров не сообщается. Судя по спутниковым снимкам, площадь нефтяного пятна в море оценивается в 10 тыс. кв. м. Волонтер Сергей Соловьев рассказывает, что убираться на берегу в самом Туапсе никого не пускают. Он с другими активистами находится на пляже в Тюменском, в 16 км от пожара:

«Мы организовали здесь штаб, и к нам приезжают волонтеры: убираем с пляжей мертвых дельфинов и других животных.

Губернатор запретил волонтерство в самом Туапсе — там сейчас пожар, вся береговая линия в нефти. Мы действуем не в центральном районе, а подальше. Но над нами все равно дым, дышать тяжело и приходится носить респираторы. Инвентарь для волонтеров закупают и привозят, кто-то приносит для нас продукты. Объемы нефти в Туапсе больше, чем было в Анапе. И убирать тут сложнее из-за гальки и песка. Только я собрал штук 30 тяжелых мешков мазута. А тут волонтерят тысячи человек. Нам нужны КАМАЗы, грузовики, экскаваторы. Всю береговую линию мы за год не уберем даже с этим количеством волонтеров.

Чиновники только сейчас ввели режим ЧС, хотя должны были сделать это еще когда загорелся первый пожар. Проблемой занимаются только непрофессиональные местные активисты. Тут лежат тонны мертвых дельфинов — я сам на себе таскал умерших, никто их не хотел забирать. Пятно с разливом движется еще дальше в сторону Сочи.

Все небо тут черное будто в мазуте. Это экологическая катастрофа. Кроме загрязненного воздуха тут еще и нефть везде-везде».

По данным оперштаба Краснодарского края, за сутки с 28-го по 29-е апреля из Туапсе вывезли 2,5 тыс. куб. м загрязненного грунта и водомазутной смеси. Работы продолжаются на территории морского терминала и НПЗ, по течению реки Туапсе и на береговой линии Черного моря. В самом городе волонтеры принимают пострадавших собак и кошек, они также открыли пункт передержки для птиц. Из него пострадавших особей отправляют на лечение в штаб Анапы, который был создан после масштабного разлива нефти в Черном море в декабре 2024-го. Из почти 40 пойманных птиц пока не удалось спасти четырех, рассказал “Ъ FM” волонтер Владимир:

«По поводу нового пожара сказать сейчас сложно. Обращений конкретно ко мне сильно меньше. Видимо, люди из-за задымлений боятся выходить на улицу. Пострадавших животных очень много — после прошедших дождей все они в саже. Их только отмоют, они опять пачкаются. Но люди бдительные, ходят по пляжу, информируют о новых пострадавших. Мы подъезжаем и забираем их на очистку.

Откровенно говоря, несколько тяжело ощущается все: в сон клонит, во рту привкус нефтепродуктов. Хотя дыма сильно меньше, чем в прошлый раз».

Риски экологической катастрофы вновь грозят срывом туристического сезона по всему черноморскому побережью, рассказывал “Ъ FM”. В Российском союзе туриндустрии подтвердили СМИ, что количество новых бронирований уже сократилось на 15%.

Александра Абанькова