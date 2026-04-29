Ярославский бизнес улучшил платежную дисциплину

Ярославская область за год поднялась с 54-го до 48-го места в рейтинге регионов по платежной дисциплине бизнеса. Соответствующие данные опубликовали «РИА Новости».

По состоянию на 1 марта 2026 года доля просроченной задолженности юрлиц составила 3,28%. За 12 месяцев она снизилась на 0,35 процентного пункта. Годом ранее доля составляла 3,63%. Корпоративный кредитный портфель за год вырос на 19,2%, а доля региона в общероссийском объеме — с 0,45 до 0,48%.

Среди регионов-соседей выше в рейтинге оказались Вологодская, Костромская и Ивановская области: регионы заняли 39-е, 30-е и 28-е места соответственно. Там доля просроченной задолженности составила 1,9 – 2,8%. При этом хуже с платежной дисциплиной, чем в Ярославской области, — во Владимирской, Московской и Тверской областях: 74-е, 53-е и 51-е места соответственно. Доля просроченной задолженности юрлиц в указанных субъектах варьируется — от 3,6 до 7,1%.

Согласно данным рейтинга, самый дисциплинированный бизнес — в Чукотском автономном округе: там доля просроченной задолженности составляет 0,02%. «Антилидер» — Ненецкий автономный округ: доля — 45,21%.

Алла Чижова