Депутат Свинцов: россияне давно привыкли к ограничениям интернета на праздники

Все жители России давно привыкли к ограничениям интернета в преддверии 9 мая. Такое мнение в беседе с изданием «Подъём» высказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Депутат допустил, что 5, 7 и 9 мая, как и писал «Ъ», ограничения связи в Москве станут «более мощными».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Связано это с тем, что 9 мая приедет большое количество иностранных гостей. Это высокие гости — президенты, председатели правительств, поэтому, конечно, обеспечение безопасности в такой период абсолютно оправдано»,— сказал Андрей Свинцов. По его словам, «это вполне оправданный шаг, но он весьма краткосрочный — всего несколько часов».

Ограничения могут также коснуться проводного интернета, заявил депутат. «Я думаю, что максимально это может коснуться только самого маршрута техники. Хотя сейчас мы слышим, что техники будет минимальное количество или ее вообще не будет»,— сообщил он. Андрей Свинцов предположил, что ограничения могут частично затронуть центральную часть города.

Минобороны РФ накануне сообщило, что в этом году военная техника не будет участвовать в параде на Красной площади. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такое решение принято из соображений безопасности.