Песков объяснил отсутствие военной техники на параде 9 мая

Парад в День Победы в этом году будет без военной техники для минимизации опасности на фоне террористической угрозы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заверил, что «парад все равно будет, пусть и в усеченном формате».

«Киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, сейчас пустился вовсю в террористическую активность,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла, — поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности».

О том, что Парад Победы на Красной площади пройдет без участия военной техники, вчера объявило Минобороны России. Причиной ведомство назвало оперативную обстановку. В мероприятии также не будут участвовать воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, кадетских корпусов. Авиационная часть парада состоится.