Wildberries прокомментировала появление нового ГОСТа для ПВЗ

RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) не участвовала в обсуждении нового ГОСТа Роскачества для гипермаркетов, киосков и пунктов выдачи заказов (ПВЗ). В случае если в документе есть применимые и способствующие развитию платформы положения, компания рассмотрит возможность их внедрения. Об этом «Ъ» сообщила пресс-служба RWB.

«При этом важно отметить, что в соответствии с законодательством о техническом регулировании ГОСТы носят рекомендательный характер. В своей деятельности компания ориентируется на нормативные акты Роспотребнадзора как профильного органа, формирующего практику в сфере защиты прав потребителей»,— отметили в компании.

ПВЗ — не торговые объекты, что уже закреплено в действующем регулировании, указали в RWB. «Попытки распространить на них соответствующие стандарты выглядят как популистская инициатива, не учитывающая специфику отрасли»,— добавили там.

Новый ГОСТ, который объединит в единую систему все форматы розничной торговли, вступает в силу с 1 июня 2027 года. Документ устанавливает типологию объектов розничной торговли по ключевым критериям, включая размер торговых площадей и специализацию ассортимента. Одно из главных изменений — появление признаков для логистических объектов и цифровых платформ, таких как распределительные и сортировочные центры, постаматы, пункты приема и выдачи заказов.