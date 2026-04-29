В России утвердили новый ГОСТ на гипермаркеты, киоски и ПВЗ

В России утвердили новый ГОСТ, который объединит в единую систему все форматы розничной торговли: от крупных гипермаркетов и супермаркетов до киосков, павильонов, пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и постаматов. Об этом сообщили ТАСС в Роскачестве.

Документ классифицирует торговые объекты по размеру площадей, ассортименту, формату обслуживания и технологическим процессам. Крупные форматы включают гипермаркеты, супермаркеты и магазины-склады, а малые — минимаркеты, павильоны, киоски и мобильные точки. Основное изменение — в стандарте впервые появились признаки для логистических объектов и цифровых платформ, таких как распределительные и сортировочные центры, пункты приема и выдачи заказов, а также постаматы.

В Роскачестве подчеркнули, что изменения отражают быстрый рост электронной коммерции и призваны унифицировать подходы к учету, планированию и развитию как традиционной, так и цифровой торговой инфраструктуры в России. Новый ГОСТ тесно связан с законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября 2026 года.

Обновленный стандарт начнет действовать с 1 июня 2027 года.