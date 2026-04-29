Песков: разговор Путина с президентом ОАЭ не планируется

Разговор президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Зайда Аль Нахайяна пока не планируется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

28 апреля ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. В Кремле рассчитывают на продолжение контактов с ОАЭ, в том числе по вопросам энергетики, говорил господин Песков.

Минэнерго ОАЭ объяснило решение тем, что выход из ОПЕК позволит стране нарастить нефтедобычу — на нее не будут распространяться сдерживающие квоты организации.

