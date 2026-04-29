В Ярославле полиция задержала участника мошеннической схемы

В Ярославле сотрудники уголовного розыска ОМВД задержали 18-летнего жителя Архангельской области, которого подозревают в причастности к совершению мошенничества. Он арестован. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.

Ранее в полицию обратился 70-летний житель Дзержинского района. Он сообщил, что поверил мошенникам и передал «доверенному лицу» 2,6 млн руб. под кодовым словом «Кот». По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские нашли одного из участников обмана. По версии следствия, житель Архангельской области передал неизвестному, являвшемуся «доверенным лицом», фейковые документы, которые якобы подтверждали переводы пенсионеров на нужды вооруженных формирований недружественных стран.

Через некоторое время в Бутусовском парке «доверенное лицо» передало жителю Архангельской области сверток с деньгами, который ранее передала жертва мошенников. Подозреваемый должен был положить полученные деньги на криптовалютный кошелек и оставить себе часть.

Алла Чижова