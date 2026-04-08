Врио главы Нововоронежа уволят из-за подозрений во взятках

С поста врио главы Нововоронежа уволят Юрия Черенкова, занявшего его 1 апреля. Как сообщил «Ъ-Черноземье» источник в региональной власти, решение связано с подозрениями в получении взятки. По этому поводу господина Черенкова уже допросили в управлении СКР по региону. Официально правоохранители не комментировали эту информацию.

Юрий Черенков

Юрий Черенков

Фото: страница Юрия Черенкова «ВКонтакте»

Юрий Черенков

Фото: страница Юрия Черенкова «ВКонтакте»

Источник «Ъ-Черноземье» уточнил, что подозрения правоохранителей касаются работы Юрия Черенкова на посту первого замглавы администрации Павловского района Воронежской области. Эту должность он занимал до перехода в администрацию Нововоронежа.

В конце марта полномочия главы атомграда сложил Роман Ефименко, который руководил местной администрацией с сентября 2025 года. С 1 апреля он назначен министром по развитию муниципальных образований Воронежской области.

Алина Морозова