По данным трех источников «Ъ» на телеком-рынке, в Москве заработали «белые списки». По словам одного из собеседников, ранее система работала с перебоями или не функционировала совсем, сейчас же она заработала «полноценно». По словам другого собеседника, «белые списки» работают частично, поскольку в некоторых районах до сих пор отключены базовые станции.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Корреспондент «Ъ» убедился, что в московском метро мобильный интернет работает по «белому списку». В «Вымпелкоме», «Мегафоне», МТС и Т2 отказались от комментариев. «Ъ» отправил запрос в Роскомнадзор.

Проблемы с мобильным интернетом и связью в столице наблюдаются с 6 марта. Ранее «Ъ» сообщал, что это происходит из «соображений безопасности», а операторам связи дали распоряжение ограничить работу мобильного интернета в отдельных районах города, по той же причине могли возникнуть перебои со связью.

Совокупный ущерб для бизнеса столицы за пять дней эксперты оценивают от 3 млрд до 5 млрд руб., а среди наиболее пострадавших от отключений традиционно оказались курьерские службы, такси, каршеринг и предприятия розничной торговли.

Алексей Жабин