В Лондоне задержали напавшего с ножом на двух евреев

Еврейская группа самообороны «Шомрим» задержала мужчину, который ранил ножом двух евреев в лондонском районе Голдерс-Грин. Об этом сообщило лондонское отделение «Шомрим» в X. Позже преступник был передан полиции.

Пострадавших доставили в больницу еврейской благотворительной организации Hatzola. Лондонская полиция пока не сделала заявления в связи с нападением.

В Голдерс-Грин живет много евреев, в районе находится несколько синагог. В последние месяцы там произошло несколько нападений, совершенных, по оценке полиции, на почве антисемитизма. В марте в Голдерс-Грин подожгли четыре машины скорой помощи Hatzola, в апреле была совершена попытка поджога синагоги.

Яна Рождественская