В Лондоне подожгли четыре машины еврейской скорой помощи

Неизвестные подожгли четыре машины скорой помощи еврейской благотворительной организации Hatzola Northwest в районе Голдерс-Грин в Лондоне. Поджог расследуют как преступление на почве антисемитской ненависти.

По информации лондонской полиции, сообщений о пострадавших не поступало, машины оперативно потушили. В качестве меры предосторожности жителей близлежащих домов эвакуировали.

Идет расследование, сообщила начальница полицейской службы в районе происшествия Сара Джексон. Полиция считает, что преступление совершили три человека. «Мы будем взаимодействовать с религиозными лидерами и дополнительно патрулировать окрестности»,— сообщила она.

Местные жители сообщили телеканалу CNN, что слышали взрывы. «Очевидно, у нас есть опасения, что это прямая атака на еврейскую общину»,— сказал глава Hatzola Northwest Шлойми Ричман в разговоре с CNN.

Голдерс-Грин известен большой общиной ортодоксальных евреев. Согласно данным переписи населения 2021 года, в лондонском районе Барнет, где расположен Голдерс-Грин, в 2021 году проживало самое большое количество евреев в Англии.