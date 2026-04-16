В Лондоне задержаны подозреваемые в попытке поджечь синагогу

На севере Лондона задержаны 47-летняя женщина и 46-летний мужчина, передает The Guardian. Полиция считает, что они планировали поджечь синагогу.

Женщина была задержана в 16:45 по местному времени 15 апреля, мужчина — через несколько часов. Как сообщила полиция, в ночь на среду они бросили в здание синагоги в районе Финчли кирпич и две бутылки, в которых находилась жидкость с содержанием бензина.

Синагога не повреждена. «Мы понимаем, какую озабоченность еврейская община испытывает после других инцидентов с поджогом машин скорой помощи в Голдерс-Грин»,— сказал начальник полиции в районе Финчли Люк Уильямс.

В марте неизвестные подожгли четыре машины скорой помощи еврейской благотворительной организации Hatzola Northwest. Полиция расследует инцидент как преступление на почве антисемитской ненависти.