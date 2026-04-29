Российские силы ПВО за семь часов сбили 50 беспилотников

Российские средства ПВО в период с 7:00 до 14:00 мск уничтожили 50 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Оренбургской областей и Пермского края. Точное число по каждому региону в сообщении не приводится.

В Пермском крае при ударе БПЛА произошел пожар на промышленной площадке. О каком именно объекте идет речь, губернатор Дмитрий Махонин не говорил. По его словам, сотрудников эвакуировали, никто не пострадал. После сообщений об атаке Роспотребнадзор начал замерять воздух в районе промплощадки.

В Оренбургской области, сообщал губернатор Евгений Солнцев, сбиты четыре беспилотника. ВСУ пытались атаковать несколько предприятий в регионе, уточнял он.

В приграничных районах Белгородской области при ударах БПЛА ранены шесть человек, писал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. При ударе дрона по автомобилю в Курской области погиб водитель, заявлял губернатор Александр Хинштейн.

По словам брянского губернатора Александра Богомаза, над регионом уничтожены четыре беспилотника. Обошлось без жертв и повреждений на земле.