Оренбургский губернатор сообщил о попытке ВСУ атаковать заводы в регионе

Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА пытались атаковать несколько предприятий в Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев в Telegram-канале. По его словам, над регионом сбиты четыре беспилотника.

Жертв и пострадавших при атаке нет, заверил господин Солнцев. При этом он предупредил, что опасность новых ударов в Оренбургской области сохраняется. Губернатор призвал жителей сохранять бдительность и доверять только проверенной информации. С 7:20 мск в регионе действует режим «Ковер».

Минобороны России об атаке на Оренбургскую область пока не сообщало. По данным ведомства, в ночь на 29 апреля над восемью российскими регионами уничтожили 98 дронов.