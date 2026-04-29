Роспотребнадзор проверит воздух в Перми после сообщений о «черном дожде»

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проводит анализ состояния воздуха в районе промышленной площадки, где сегодня начался пожар после удара БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

«Сейчас идет анализ забора воздуха», — сообщили в ведомстве.

После начала пожара в Пермском муниципальном округе в местных Telegram-каналах начали появляться фото и видео затянутого дымом неба. Местное издание 59.ru сообщило, что в Перми прошел «черный дождь». О том же написала «Комсомольская правда». Со ссылкой на опрошенных экспертов издание указало, что небо над Пермью почернело от продуктов горения. По словам собеседников издания, из-за юго-западного направления ветра «с тех мест, где происходит горение, все тянет в город». Об аналогичном «черном дожде» ранее сообщали жители Туапсе, где после атаки БПЛА произошел пожар на НПЗ.