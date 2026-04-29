Первомайский суд изъял у трех организаций сельхозучастки

Первомайский районный суд Ярославской области прекратил право собственности ООО «Искра», ООО «Надежда» и СПК «Пламя» на земельные участки и решил передать их в муниципальную собственность. Об этом сообщили в суде.

С соответствующими исками в суд обратился районный прокурор. Суд установил, что организации более 5 лет назад прекратили деятельность, а принадлежащие им участки не использовались для ведения сельскохозяйственного производства.

«Передача указанных земельных участков в муниципальную собственность даст возможность предоставлять их другим лицам, желающим использовать земельные участки по целевому назначению»,— указали в суде.

Требования представителя надзорного ведомства были удовлетворены. Решения суда еще не вступили в силу.

Алла Чижова