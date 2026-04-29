Задание на лето

Ислам Махачев, главная отечественная и мировая звезда смешанных единоборств (MMA), свою первую защиту завоеванного в прошлом году чемпионского титула UFC, основного в жанре промоушена, в полусреднем весе (до 77 кг) проведет в августе и, скорее всего, встретится в этом поединке с ирландцем Ианом Мачадо Гэрри. Гэрри известен своим жестким стилем и несколькими победами над топовыми соперниками.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Тема очередного боя Ислама Махачева стала в конце апреля центральной для медиаресурсов, освещающих смешанные единоборства. Все они — и MMA Junkie, и MMA Fighting — обратили внимание на то, что с ним наступила, кажется, определенная ясность.

Ислам Махачев уже довольно давно является одной из самых ярких, если не самой яркой звездой единоборств.

А его статус еще слегка повысила одержанная в ноябре прошлого года в Нью-Йорке уверенная победа над австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Благодаря ей россиянин завоевал чемпионский титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), в который незадолго до этого скакнул из легкого (до 70 кг), решившись драться за пояс с его обладателем без «разминочного» поединка. Выигрыш вернул Махачева на верхнюю строчку рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Между тем в течение нескольких месяцев о том, как будет развиваться карьера Ислама Махачева, ничего не было известно. Но вот в течение последних дней ситуация резко изменилась. Сначала глава UFC Дейна Уайт объявил о том, что следующий бой Махачев проведет в августе,— считается, что, по всей видимости, на турнире UFC 330 в Филадельфии. А затем появились и имена предполагаемых соперников россиянина. Более того, кажется, среди них быстро выделился главный кандидат на встречу с лидером MMA.

О том, что матч Ислама Махачева с Ианом Мачадо Гэрри практически согласован, а его условия «дорабатываются», сообщили сразу несколько источников.

Выяснилось, что вопрос с ним рассматривают как практически решенный и два известных полусредневеса, которые встретятся друг с другом 2 мая и которые также претендуют на поединок с Махачевым. Это бразилец Карлос Пратес и Джек Делла Маддалена, настаивающий на реванше с новым чемпионом. Оба рассказали, что в курсе планов по организации его боя против Гэрри. Тренер Махачева Хавьер Мендес заявил «Матч ТВ», что «пока UFC не включит матч в свое расписание, он не назначен», заметив лишь, что в настоящий момент его подопечный «тренируется с командой в России и готовится к поединку».

Иан Мачадо Гэрри и Ислам Махачев уже успели обменяться колкостями в соцсетях, обычно свидетельствующими о скором столкновении в октагоне. Гэрри дал понять, что бросает вызов россиянину и сомневается в реальности травмы руки, на которую ссылались его представители, объясняя взятую чемпионом паузу в выступлениях. Махачев ответил: «Я готов».

В любом случае выбор соперника для первой защиты Исламом Махачевым чемпионского титула в полусреднем весе в пользу Иана Мачадо Гэрри выглядел бы вполне логичным.

Впереди ирландца в рейтинге сильнейших бойцов категории только два спортсмена — Махачев и Делла Маддалена. А карьера Гэрри настаивает на том, что он заслужил чемпионский шанс. Боец, которого публика любит за жесткий стиль и эффектную ударную технику, взял в ней верх над целым рядом оппонентов, которых, пусть с некоторым оговорками, можно отнести к топовым. Это, например, противостоявшие ему в 2025 году Карлос Пратес и Белал Мухаммад, бывший чемпион мира.

До пересечения с ними 28-летний Иан Гэрри Мачадо, который на шесть лет моложе Ислама Махачева, потерпел свое единственное поражение в смешанных единоборствах. Его нанес ирландцу чрезвычайно сильный казахстанец Шавкот Рахмонов. Однако полноценной осечкой этот проигрыш все же не является. Гэрри готовился к другому бою — с Хоакином Бакли, когда противник Рахмонова — Белал Мухаммад — отказался от поединка с ним из-за травмы. Гэрри согласился его заменить в экстренном порядке, в итоге уступив Рахмонову по очкам с минимальным, в балл, отставанием на всех трех судейских картах.

Алексей Доспехов