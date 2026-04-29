World Boxing допустила российских боксеров в нейтральном статусе

World Boxing допустила российских и белорусских спортсменов к участию в турнирах под своей эгидой в нейтральном статусе во всех возрастных категориях. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Решение вступает в силу незамедлительно. Отмечается, что спортсмены и тренеры должны пройти тщательную проверку на нейтральность. Россияне и белорусы будут допущены к турнирам при условии, что они не поддерживают проведение спецоперации, а также не представляют силовые ведомства или вооруженные силы. При этом процедура проверки, которую World Boxing будет осуществлять с «независимой экспертной стороной» не будет распространяться на боксеров младше 19 лет.

Организация World Boxing была создана в 2023 году как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев. В 2019 году IBA была лишена права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования из-за финансового и управленческого кризиса.

В марте 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) наделил World Boxing полномочиями проводить соревнования по боксу на летних Играх 2028 года. На данный момент в структуру организации входят 168 национальных ассоциаций, в том числе Федерация бокса России. С 2025 года World Boxing возглавляет казахстанец Геннадий Головкин.

Таисия Орлова