Вратарь Люка Шевалье может покинуть ПСЖ летом

Французский вратарь «Пари Сен-Жермен» Люка Шевалье может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом в социальной сети X сообщил журналист Николо Скира.

Люка Шевалье (справа)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Люка Шевалье (справа)

Летом 2025 года Шевалье перешел в ПСЖ из «Лилля». Контракт 24-летнего голкипера с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2030 года. Он начинал сезон в качестве первого номера, сменив итальянца Джанлуиджи Доннарумму, проданного парижанами в «Манчестер Сити». Однако вскоре француз, на старте сезона допустивший несколько результативных ошибок, а в конце ноября получивший травму лодыжки, выпал из стартового состава. В последний раз он выходил на поле 23 января. Всего в текущем сезоне Шевалье провел за ПСЖ 26 матчей (в том числе 10 на ноль) в различных турнирах, пропустив 28 голов.

Сейчас в ПСЖ место основного вратаря занимает 27-летний россиянин Матвей Сафонов. На его счету 23 матча (11 сухих) и 24 пропущенных мяча. Зимой он около четырех недель восстанавливался после перелома руки, полученного в декабре во время финального матча Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго». В серии пенальти голкипер отразил четыре одиннадцатиметровых удара из пяти и был признан лучшим игроком встречи.

ПСЖ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 69 очков в 30 турах. Также команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где встречается с мюнхенской «Баварией». Счет после первого матча — 5:4 в пользу парижан. Ответная игра пройдет 6 мая.

Таисия Орлова