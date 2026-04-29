Жога призвал поддержать желание мигрантов интегрироваться в российское общество

Власти регионов Уральского федерального округа (УрФО) должны не только пресекать нарушения закона со стороны мигрантов, но и поддерживать приезжих, которые готовы интегрироваться в российское общество, призвал полномочный представитель президента Артем Жога на семинар-совещании по вопросам национальной политики с заместителем руководителя администрации президента России Магомедсаламом Магомедовым и уральскими губернаторами в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). «Во всех субъектах Урала и Западной Сибири внедряется специальный адаптационный курс. Наша задача — масштабировать такие практики»,— написал он в своем Telegram-канале.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Жога отметил, что уральские регионы продолжают оставаться центрами притяжения иностранных работников, в связи с чем власти «существенно усилили работу» по выявлению мигрантов, которые находятся в России нелегально или нарушают законодательство. «За последний год субъекты УрФО активизировали работу по аннулированию патентов и выдворению. Значительный опыт в этом направлении наработала Югра»,— подчеркнул полпред.

Магомедсалам Магомедов ежегодно собирает губернаторов УрФО для обсуждения реализации стратегии государственной национальной политики в России. Ранее, в 2024 году, заместитель руководителя администрации президента предупреждал губернаторов об ухудшении межнациональных отношений в УрФО, особенно в Челябинской и Свердловской областях, в 2025-м он говорил о росте уровня тревожности уральцев в связи с проблемами в сфере миграции.

В 2026 году некоторые из участников семинар-совещания не смогли прилететь в Сургут из-за введенного режима беспилотной опасности. Они подключились к обсуждению по видео-конференц-связи (ВКС).

