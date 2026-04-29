Жога и Паслер не смогли вылететь на совещание с замглавы АП из-за угрозы БПЛА

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога, губернатор Свердловской области Денис Паслер и ряд уральских мэров не смогли вылететь из Екатеринбурга в Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ) на семинар-совещание с заместителем руководителя администрации президента (АП) России Магомедсаламом Магомедовым из-за объявленного режима беспилотной опасности в регионе в 8:10 по местному времени. По данным «Ъ-Урал», самолет с чиновниками должен был вылететь в 7:30, однако в это же время об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) стали сообщать власти Пермского края, Челябинской и Тюменской областей.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Главы муниципалитетов ожидали снятия ограничений в салоне самолета, Артем Жога и Денис Паслер — в терминале аэропорта Кольцово. В районе 9:00 они решили принять участие в семинар-совещании в формате видео-конференц-связи (ВКС): губернатор Свердловской области и мэры — из здания регионального правительства, полпред — из резиденции.

О снятии режима угрозы атаки БПЛА на Среднем Урале Денис Паслер сообщил в 12:40.

Магомедсалам Магомедов ежегодно собирает губернаторов УрФО для обсуждения реализации стратегии государственной национальной политики в России. По данным полпредства, участники семинар-совещаниа отметили, что уральские регионы остаются центрами притяжения иностранных работников, однако не все приезжие соблюдают правила. «За последний год на Урале существенно усилена работа по выявлению иностранцев, которые находятся в России нелегально или нарушают законодательство, а также введению региональных ограничительных мер. Лидером в этом вопросе является Югра»,— отметил Артем Жога.

Ранее, в 2024 году, господин Магомедов предупреждал губернаторов об ухудшении межнациональных отношений в УрФО, особенно в Челябинской и Свердловской областях, в 2025-м заместитель руководителя АП говорил о росте уровня тревожности уральцев в связи с проблемами в сфере миграции.

