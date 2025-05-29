«Есть некий рост напряженности, тревожность в настроениях людей»

В регионах Уральского федерального округа (УрФО) возрос уровень тревожности населения в связи с проблемами в сфере миграции, сообщил уральским губернаторам заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. Главы регионов заявили о планах усилить работу над адаптацией иностранцев, отслеживать местонахождение приезжих и расширить перечень видов деятельности, в которых запрещено работать мигрантам.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

Магомедсалам Магомедов и полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога собрали уральских губернаторов для обсуждения ситуации в сфере межнациональных отношений на их территориях в мэрии Магнитогорска (Челябинская область). Господин Жога предупредил собравшихся, что в условиях проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине «противники делают ставку на раскол российского общества по национальному и конфессиональному признакам». Полпред заверил, что ситуацию сможет исправить «формирование у мигрантов общероссийской гражданской идентичности».

«Разработан адаптационный курс для иностранных граждан, в регионах УрФО идет работа по его внедрению, а также по созданию его регионального компонента, который бы отражал местную специфику»,— пояснил Артем Жога.

Он подчеркнул, что власти намерены открыть аналоги челябинского Центра адаптации иностранных граждан во всех регионах Урала, если учреждение покажет высокую эффективность. По словам господина Жоги, губернаторам предстоит «большая работа» в связи с тем, что только 66,5% жителей УрФО положительно оценивают состояние межнациональных отношений на территории.

Магомедсалам Магомедов в последний раз собирал губернаторов регионов УрФО для обсуждения вопросов национальной политики в июле 2024 года на площадке полпредства в Екатеринбурге. Тогда заместитель полпреда Борис Кириллов отмечал, что около 70% жителей Урала положительно оценивают состояние национальных отношений на территории. Наилучшие оценки были зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе (74%), Курганской области (80%) и Тюменской области (83%). В «красной зоне» оказались Челябинская и Свердловская области, где показатели были «несколько ниже».

Магомедсалам Магомедов отметил, что для успешной реализации национальной политики властям следует улучшить работу с муниципалитетами, обучать больше кадров и увеличить финансирование на соответствующие цели. Он добавил, что ранее к полномочиям органов МСУ уже добавили «важные требования».

«Это разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактика межнациональных и межэтнических конфликтов»,— пояснил господин Магомедов.

Главы регионов УрФО заверили Магомедсалама Магомедова и Артема Жогу, что уже внедряют передовой опыт для «укрепления национальной политики» в своих регионах. Врио губернатора Денис Паслер напомнил собравшимся, что Свердловская область является «одной из многонациональных в России».

«Здесь живут представители 121 национальности. Занимаемся адаптацией иностранных граждан, профилактикой конфликтов и проявлений экстремизма. Для успешной адаптации трудовых мигрантов вовлекаем в эту деятельность их работодателей»,— заверил господин Паслер.

Губернатор Александр Моор подчеркнул, что правительство Тюменской области «на постоянной основе» работает с ОВД и работодателями для пресечения нелегальной миграции. «С правоохранителями мы оперативно реагируем на любые инциденты в сфере межнациональных отношений. Анализ ситуаций показывает, что большинство из них происходят на чисто бытовой почве и не имеют межнациональной подоплеки»,— отметил глава региона, добавив, что ситуацию в сфере межнациональных отношений позитивно оценивают 83% тюменцев.

«Мы на втором месте в УрФО»,— пояснил господин Моор.

Глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук отметил, что ситуация в сфере межнациональных отношений в регионе положительно изменилась после увеличения объема финансирования адаптации иностранцев на 82%, привлечения национальных объединений к поддержке СВО и расширения перечня видов деятельности, в которых запрещено работать мигрантам.

Губернатор Дмитрий Арютхов подчеркнул, что власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) выбрали вектор на «системное ужесточение миграционной политики» после теракта в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года. «Через два дня вступит в силу запрет на трудовую деятельность мигрантов в большинстве сфер, в первую очередь в общественном питании, транспорте. Останется строительство и топливно-энергетический комплекс»,— пояснил глава региона. Господин Артюхов добавил, что власти «дали возможность бизнесу в сфере торговли адаптироваться к изменениям до 1 сентября». «Ожидаем сложности, но мы их преодолеем»,— заверил губернатор.

Дмитрий Артюхов отметил, что власти ЯНАО намерены перенять опыт Москвы по отслеживаю геолокации мигрантов и улучшить систему интеллектуального видеонаблюдения.

«Все вместе это позволит нам еще лучше контролировать ситуацию в регионе,— сказал он.

Подводя итоги совещания Магомедсалам Магомедов признал, что власти регионов УрФО проводят «системную, постоянную, ежедневную работу» по решению вопросов государственной национальной политики. «Есть некий рост напряженности, тревожность в настроениях людей. В первую очередь она связана с иностранными гражданами, с мигрантами. Мы выработали систему мер, которая будет этому противостоять. В УрФО не будут допущены серьезные конфликты или проявления на этой почве»,— подчеркнул господин Магомедов.

Василий Алексеев