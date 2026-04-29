Из-за отпуска на «ТМЗ» прекратят работу два автобусных маршрута

В Тутаевском округе в период с 1 по 11 мая не будут работать автобусные маршруты № 2 «ЦРБ - ТМЗ» и № 186М «Тутаев (ТМЗ) - Константиновский» в связи с ежегодным корпоративным отпуском работников ПАО «Тутаевский моторный завод» («ТМЗ»). Об этом сообщил «Организатор перевозок Ярославской области».

30 апреля эти же маршруты будут ходить по измененному расписанию: маршрут № 2 отправится от остановки «ЦРБ» в 14:40 и 15:20, от остановки «ТМЗ» — в 15:00 и 15:50. Маршрут № 186М: от остановки «ТМЗ» в 15:10 и 15:50, от остановки «Константиновский» — в 15:30 и 16:10.

Ранее на предприятии сообщали, что отпуск продлится с 2 по 8 мая, а с учетом праздничных дней — с 1 по 11 мая. Второй отпуск на предприятии запланирован с 6 по 26 июля.

Алла Чижова