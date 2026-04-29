FONBET стал официальным спонсором Казанского марафона

Букмекерская компания FONBET выступит одним из спонсоров ежегодной серии легкоатлетических забегов «Казанский марафон». Мероприятие пройдет с 1 по 3 мая.

В рамках сотрудничества компания подготовит две зоны. В зоне FONBET участники и гости марафона смогут сделать памятные фотографии и попробовать тонизирующий чай, в бренд-зоне ДоброFON — принять участие в благотворительной акции. В течение трех дней любой желающий сможет пробежать дистанцию на интерактивной беговой дорожке, а каждый километр будет конвертирован в пожертвование в пользу фонда «Важные люди», который помогает детям с нервно-мышечными заболеваниями.

Специальным гостем площадки станет легкоатлет Дмитрий Неделин, который является амбассадором FONBET. 26 апреля он стал победителем Дюссельдорфского марафона, обновив рекорд России на этой дистанции. Спортсмен пробежал 43 км за 2 часа 8 мин. 54 сек. 30 апреля в зоне ДоброFON Дмитрий Неделин выступит с лекцией, а 1 мая проведет автограф-сессию для всех желающих.

